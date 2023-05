Dubes Kim Luncurkan “TravelUSA” untuk Promosikan Pariwisata Amerika Serikat Ke Masyarakat Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Hari ini, 11 Mei 2023, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y. Kim meluncurkan program “TravelUSA: American Destinations and Culture”, untuk mempromosikan perjalanan wisata dari Indonesia ke Amerika Serikat. Acara ini dihadiri oleh 70 operator wisata Indonesia dan menyajikan informasi mengenai industri perjalanan AS serta proses permohonan visa pengunjung.

“Pariwisata merupakan sektor vital bagi perekonomian kedua negara kita. Kunjungan dari AS ke Indonesia kembali meningkat, dan AS menyambut pengunjung Indonesia dengan tangan terbuka. Peluang perjalanan di AS tidak terbatas, dengan berbagai beragam destinasi unggulan AS dan kesempatan untuk merasakan pengalaman budaya Amerika,” ujar Dubes Kim dalam siaran persnya, Kamis, 11 Mei 2023.

Amerika Serikat senantiasa menjadi pilihan populer bagi para wisatawan Indonesia dengan permohonan visa yang tinggi.

“Kami mengeluarkan lebih dari 57.000 visa pengunjung pada 2022 dan siap memecahkan rekor itu tahun ini. Meskipun kami mendorong wisatawan untuk memohon visa lebih awal, ada banyak jadwal janji temu yang tersedia, dan persentase visa yang dikeluarkan berjumlah lebih dari 90%. Prosesnya juga kini lebih nyaman dan pemohon visa seringkali bisa memohon visa melalui pos. Kami siap membantu,” kata Konsul Jenderal Eric Alexander.

Program yang berdurasi setahun dari Kedutaan Besar AS ini akan menonjolkan berbagai peluang perjalanan wisata yang tersedia bagi para wisatawan yang berkunjung ke AS untuk merasakan dan menikmati pengalaman seni, sajian makanan terkenal di dunia, pendidikan berkualitas tinggi, belanja kelas dunia, dan berbagai macam pertandingan olahraga.

“Dengan adanya tanda-tanda pemulihan yang kuat dari industri perjalanan dan pariwisata, kami mendorong masyarakat Indonesia untuk mengunjungi AS. Anda dapat memperoleh pengalaman perjalanan yang tak terlupakan, apa pun minat Anda – itulah sebabnya lebih dari 50 juta pengunjung internasional melakukan perjalanan ke AS tahun lalu,” kata Eric Hsu, Penasihat Urusan Komersial.***