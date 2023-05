Jari-jari Raja Charles III Bengkak dan Disebut Seperti Sosis, Ahli Medis Bongkar Penyebabnya

PIKIRAN RAKYAT – Pada penobatan Raja Charles III 6 Mei 2023 lalu, warganet dibuat gagal fokus dengan kondisi penerus Ratu Elizabeth II tersebut. Warganet yang menonton lewat siaran streaming justru gagal fokus saat melihat jari-jari penguasa Britania Raya tersebut.

Warganet di Twitter kemudian berbondong-bondong mengunggah potret jari-jari Raja Charles III. Dalam unggahan yang sempat ramai itu, para warganet menyorot jari Raja Charles III yang bengkak dan gendut nampak seperti sosis.

“Yes this this the actual headline of the New York Post calling #KingCharlesIII hands 'sausage fingers' #SausageFingers #Coronation,” ujar akun Twitter @LucyRiles.

Unggahan serupa terkait jari-jari Raja Charles III yang bengkak juga diungkapkan oleh warganet yang menonton penobatannya. Namun tak sedikit pula yang mengkhawatirkan kondisi kesehatan pemimpin Inggris tersebut.

Ahli medis beri pendapat

Jari-jari Raja Charles III yang bengkak seperti sosis itu nampaknya sudah bertahan cukup lama. Bahkan sudah menjadi sorotan bagi para pengamat kerajaan, pengamat kesehatan, hingga masyarakat.

Direktur Medis di Pall Mall Medical Dr. Chun Tang di Manchester baru-baru ini menguak misteri jari sosis sang raja. Menurutnya, jari bengkak kemungkinan besar merupakan gejala retensi air, yang disebabkan karena berbagai kondisi kesehatan.

Melansir Wio News, kondisi tersebut dikenal dengan daktilitis. Kemungkinan besar kondisi tersebut terjadi karena adanya radang sendi.

“Kondisi ini muncul akibat peradangan dan bisa akibat radang sendi, infeksi bakteri multiple atau bahkan TBC. Kemungkinan lain termasuk kadar garam yang tinggi, reaksi alergi, efek samping obat, cedera, dan penyakit autoimun,” ucap Chun Tang.