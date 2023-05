Pangeran William Yakin Ratu Elizabeth Bangga dengan Penobatan Raja Charles III

PIKIRAN RAKYAT - Pangeran William mengatakan bahwa mendiang Ratu Elizabeth akan sangat bangga dengan penobatan putranya, Raja Charles III. Pangeran William merayakan penobatan ayahnya, Charles III sebagai raja di kastil Windsor.

Rakyat Inggris mengadakan ribuan pesta jalanan untuk menghormati raja. Di tengah kemegahan dan arak-arakan, Charles dan istrinya Camilla dimahkotai di Westminster Abbey London pada Sabtu, 6 Mei 2023 dalam acara seremonial terbesar Inggris dalam 70 tahun.

Juru bicara Istana Buckingham mengatakan bahwa Charles dan Camilla sangat tersentuh oleh seremonial kemarin dan berterima kasih kepada semua orang yang membantu dalam acara tersebut. Mereka tak menyangka banyak orang yang memberikan dukungan.

Charles, Camilla, dan bangsawan senior lainnya bergabung dengan audiensi yang terdiri dari 20.000 anggota masyarakat dan tamu undangan hadir dalam "Konser Penobatan" di Windsor.

"Seperti yang dikatakan nenek saya ketika dia dinobatkan, penobatan adalah pernyataan harapan kami untuk masa depan. Dan saya tahu dia ada di sana, dengan sayang mengawasi kami, dan dia akan menjadi ibu yang sangat bangga," tutur Pangeran William.

William memberikan penghormatan atas jasa ayahnya dan orang lain yang mengabdi, termasuk para guru dan pekerja rumah sakit. Dalam acara tersebut, tampil penyanyi Lionel Richie, Katy Perry, dan Andrea Bocelli.

Kemudian grup pop Take That dan pianis Lang Lang. Aktor Hollywood Tom Cruise dan Winnie the Pooh juga turut tampil. Kemeriahan itu meliputi acara 'Lighting up the Nation', dengan proyeksi dan tampilan laser yang menyinari tempat-tempat terkenal dan area keindahan alam di seluruh negeri.