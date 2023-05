Menyingkap Perbedaan Kerajaan Inggris di Tangan Raja Charles III dan Ratu Elizabeth II

PIKIRAN RAKYAT – Jonathan Dimbleby, seorang presenter yang sudah menggarap beberapa film dokumenter mengenai Raja Charles III selama 30 tahun terakhir, memaparkan perbedaan utama antara sang penguasa baru dengan mendiang ibunya, Ratu Elizabeth II.

Diketahui, film dokumenter garapan Dimbleby tentang sang raja di antaranya Charles: The Private Man, the Public Role (1994) dan Charles, the Monarch and the Man (2022).

Dilansir dari The Independent, dalam tulisan Jonathan Dimbleby di The Times, ia menilai Charles tidak mencoba membuat orang lain kagum padanya.

“Ia menghargai kenangan mendiang ibunya, tapi mereka punya karakter yang berbeda. Jika ciri has ratu adalah ketenangannya, maka ciri khas Charles adalah keluwesannya. Dia tidak kaku dan mudah didekati orang,” ujar Dimbleby.

Raja Charles memiliki bakat langka yang bisa membuat orang lain merasa bahwa dia menarik, lanjut Dimbleby.

“Ketika dia tersenyum dan tertawa, Anda bisa melihat kesungguhannya. Itu tidak bisa dipalsukan di depan umum,” ucap pria yang juga berprofesi sebagai wartawan tersebut.

Meski begitu, sang raja tak lepas dari kekurangan seperti manusia pada umumnya. Tapi Dimbleby menilai Charles memiliki ketabahan yang kuat dan itu tak lepas dari peran Camilla yang mendampinginya selama 18 tahun terakhir.

“Apakah ia terkadang murung? Putus asa? Apakah dia bisa tersinggung dan kehilangan kesabaran? Tentu saja,” katanya.