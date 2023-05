Viral Foto Diduga Malaysia Airlines MH370 di Dasar Laut: Benarkah Pesawat yang Hilang Ditemukan?

PIKIRAN RAKYAT - Beredar foto dan narasi perkembangan terbaru mengenai hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 pada awal Mei 2023. Pesawat Boeing 777 yang dinyatakan hilang 9 tahun lalu itu diklaim telah ditemukan di dalam sebuah laut.

Narasi viral ini muncul di Twitter dengan nama akun @254_icon. Akun tersebut mengunggah foto pesawat diduga MH370 tenggelam di dasar laut.

Terlihat dalam foto ada bangkai pesawat yang diduga sebagai MH370 yang hilang sejak 8 Maret 2014 lalu. Yang cukup mengejutkan, di dalam narasi dikatakan tak ada tengkorak ditemukan dalam bangkai pesawat tersebut.

"Malaysia Airplane MH370 that dissapeared 9 years ago has been found under ocean with no human skeleton. The plane had 239 passengers on board,"

"Pesawat Malaysia MH370 yang menghilang 9 tahun lalu telah ditemukan di bawah laut tanpa ada tengkorak manusia. Pesawat membawa 239 penumpang," kata akun tersebut.

Unggahan viral ini diunggah pada Selasa, 2 Mei 2023. Baru beberapa hari saja, foto sudah disukai lebih dari 60 ribu kali.

Terkait foto viral pesawat MH370 ini. Benarkah foto tersebut merupakan bangkai pesawat Malaysia yang hilang 9 tahun lalu.

