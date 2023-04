100 Persen Wanita Tidak Memiliki Kemaluan Laki-Laki, Kata PM Inggris Rishi Sunak

PIKIRAN RAKYAT - Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, menyatakan bahwa 100 persen wanita tidak memiliki penis. Pernyataan itu keluar setelah pemimpin Partai Buruh, Keir Starmer, pernah menyebut hanya 99,9 persen wanita yang tidak memiliki organ reproduksi pria itu.

"Ya, tentu saja," kata Rishi Sunak saat wawancara dengan media sayap kanan Conservative Home soal percaya atau tidak bahwa 100 persen wanita tidak memiliki penis.

Sunak juga mengatakan bahwa dia percaya toleransi kasih sayang dan toleransi terhadap orang-orang "yang memutuskan untuk mengubah jenis kelamin mereka" harus dipertahankan.

Baca Juga: Regent of Meranti Suspected of Mortgaging Public Office to Bank for Loan

Pernyataan Sunak dan Starmer di atas dianggap sebagai bagian dari perdebatan yang lebih luas tentang hak-hak transgender, subplot yang semakin menggelegak dalam urusan sosial politik di Inggris dan luar negeri dalam beberapa tahun terakhir.

Awal bulan ini, Sunak akan mempertimbangkan untuk mengubah definisi seks dalam undang-undang untuk menciptakan "kejelasan" yang lebih besar karena berkaitan dengan ruang dan aktivitas khusus perempuan.

Tinjauan oleh Komisi Kesetaraan dan Hak Asasi Manusia (EHRC) melaporkan bahwa mengubah isi Undang-Undang Kesetaraan tahun 2010 untuk secara khusus merujuk pada "seks biologis" adalah sesuatu yang patut diperdebatkan dan dipertimbangkan.

Baca Juga: Korban Penganiayaan Mario Dendy Sudah Boleh Pulang, Ayah David Ozora Sulap Kamar Sang Anak Jadi ‘Ruang ICU’

Rencana itu kemudian mendapat kritik dari kelompok HAM Liberty, yang mengatakan bahwa pernyataan Sunka tentang masalah tersebut didasarkan pada asumsi transphobic dan merupakan sarana bagi politisi untuk menggunakan kehidupan orang transgender sebagai "poin dalam perang budaya".

Buruh, sementara itu, belum mengadopsi sikap bersatu dalam urusan transgender.