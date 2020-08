Terungkap Kegagalan Misi Putra Mahkota Arab Saudi yang Kirim Tim Pembunuh ke Kanada

PIKIRAN RAKYAT - Pada Oktober 2018 lalu, Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammed bin Salam (MBS) kirim 50 pasukan ke Kanada.

Di mana pasukan itu merupakan tim pembunuh yang telah diberinama 'Pasukan Harimau' atau 'Tiger Squad'.

Hal tersebut terjadi beberapa hari setelah tewasnya seorang jurnalis yang bernama Jamal Khashoggi di Turki.

Baca Juga: Tingkat Kematian Nakes Akibat Covid-19 di Indonesia Tertinggi ke-3 Dunia, Wiku Adisasmito Buka Suara

Bahkan sebelumnya, menurut pengadilan Istanbul, Turki, Khashoggi telah terkait dengan sang pangeran Arab tersebut hingga ia meninggal.

loading...

Menurut informasi, tujuan Putra Mahkota Arab Saudi mengirim 'Pasukan Harimau' itu untuk menghabisi seorang mantan perwira intelijen Saudi yang diasingkan ke Kanada.

Pria itu adalah Saad Aljabri, yang dikenal dekat dengan mantan putra mahkota sebelumnya Pangeran Muhammad bin Nayef, yang digantikan MBS.

Baca Juga: Karena Sakit Hati? Achmad Purnomo Batal Masuk Tim Sukses Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo 2020

Hal tersebut terungkap dalam gugatan yang diajukan Aljabri ke pengadilan federal di AS. Gugatannya bisa dilakukan di AS karena dikategorikan dalam pengaduan 'mitra terpercaya pejabat intelijen AS'.