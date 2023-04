China Tak Terima Dituduh WHO Hapus Data Sampel, Tegaskan Covid-19 Bukan dari Pasar Huanan

PIKIRAN RAKYAT - China menolak tuduhan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait penghapusan sampel Covid-19 yang diambil dari Pasar Huanan pada awal 2020 lalu. Sebelumnya, WHO menuduh China menghapus sampel yang diambil di Pasar Huanan, Wuhan, Provinsi Hubei. Padahal, kata WHO, sampel itu penting untuk mengetahui asal-usul Covid-19.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular China (CCDC) juga menolak tuduhan WHO terkait galur virus Covid-19 yang disebut berasal dari binatang di Pasar Huanan.

CCDC mengeklaim, para ilmuwan China telah membagikan seluruh data dan informasi yang dikumpulkan dari Wuhan. Termasuk laporan lebih dari 76 ribu kasus Covid-19 saat awal merebaknya Covid-19.

"Kami melakukan analisis dan riset bersama secara mendalam dan hasilnya secara kolektif juga telah disetujui oleh pakar dari WHO dan China," ujar Zhou Lei, peneliti CCDC, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Senin, 10 April 2023.

CCDC menilai WHO gegabah bertindak gegabah dengan tuduhan itu. CCDC menilai, WHO seharusnya bisa lebih profesional dan bijak.

"Saya pikir jika tuduhan yang dibuat melenceng itu berisiko merusak kredibilitas WHO," ujar Zhou.

Sebelumnya, WHO meminta China transparan terkait asal-usul Covid-19 dengan memberi akses penuh ke data-data ilmiah yang dimiliki Negeri Tirai Bambu itu.

"Semua hipotesis tetap terbuka. Itulah posisi WHO meminta China agar kooperatif dalam soal ini. Kalau mereka mau melakukannya, maka kita akan tahu apa yang terjadi dan bagaimana awal kejadiannya," sebut Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Senin, 10 April 2023.