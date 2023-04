Pertama dalam Sejarah, NASA Tunjuk Perempuan dan Pria Kulit Hitam dalam Misi ke Bulan

PIKIRAN RAKYAT - NASA menunjuk empat astronot dalam Artemis-2, misi terbaru ke Bulan. Dalam tim ini, nantinya akan ada satu perempuan dan satu pria kulit hitam yang terpilih menjadi bagian dari misi tersebut.

Langkah itu menandai sejarah baru. Sebab selama 50 tahun sejak misi Apollo 8, belum pernah ada astronot berkulit hitam, baik perempuan maupun laki-laki, yang menjadi bagian dari misi terkait.

Adapun empat astronot yang terpilih untuk misi Artemis-2 terdiri dari tiga pria dan satu perempuan. Di antaranya, Reid Wiseman (AS), Jeremy Hansen (Kanada), Victor Glover (AS), dan Christina Koch (AS).

Selain itu, Christina Koch menjadi satu-satunya astronot perempuan yang ikut serta. Sementara Victor Glover mencatat sejarah sebagai astronot kulit hitam pertama yang akan bertugas ke Bulan.

Terpilihnya dua astronot berkulit hitam itu menandai keseriusan NASA dalam menciptakan keberagaman dalam misi eksplorasi luar angkasa. Sebelumnya, dalam setiap misi NASA ke bulan, hanya orang kulit putih yang terpilih menjadi bagian dari kru.

Administrator NASA, Bill Nelson, menjelaskan bahwa kru Artemis-2 ini mewakili ribuan orang yang telah bekerja keras untuk memajukan eksplorasi luar angkasa.

“Kru ini adalah representasi dari kerja keras mereka, kerja keras kita semua, dan kru ini mewakili seluruh umat manusia,” katanya, dikutip dari Reuters pada Rabu, 5 April 2023.

