FIFA Batalkan Status Peru Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U17, Kurang dari Seminggu Setelah Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Menyusul pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, Federasi Sepak Bola International (FIFA) kembali membatalkan status tuan rumah Piala Dunia lainnya dalam waktu dekat. Pada Senin, 3 April 2023, FIFA membatalkan status tuan rumah Peru untuk gelar Piala Dunia U17.

Pembatalan ini dilakukan oleh FIFA setelah melakukan diskusi panjang dengan Federasi Sepak Bola Peru (FPF) pada Senin Malam. Hasilnya, FIFA kemungkinan akan cari tuan rumah baru untuk gelar Piala Dunia U17.

Adpun alasan FIFA membatalkan status Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 karena masalah infrastruktur. FPF dianggap tak bisa memenuhi segala komitmennya terkait masalah pembangunan agar turnamen bisa diselenggarakan.

"FIFA has regretfully withdrawn Peru’s hosting rights to the FIFA U-17 World Cup 2023™ following extensive discussions between FIFA and the Peruvian Football Federation (FPF). (FIFA secara menyesal menarik hak tuan rumah Peru untuk FIFA Piala Dunia U17. Menyusul diskusi panjang antara FIFA dengan Federasi Sepak Bola Peru)," kata keterangan resmi dari FIFA pada Senin, 3 April 2023.

"The move was made given the inability of the host country to fulfil its commitments to completing the infrastructure required to stage the tournament. Despite a very positive working relationship between FIFA and the FPF, it has been determined that there is now not sufficient time to secure the required investment and complete the necessary work with the Peruvian government ahead of the tournament start date. (Gerakan dilakukan karena ketidakmampuan dari negara tuan rumah untuk memenuhi komitmen menyelesaikan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menggelar turnamen. Terlepas dari kerja dan hubungan sangat positif antara FIFA dan FPF, akhirnya telah disimpulkan jika tak cukup waktu untuk mengamankan investasi yang dibutuhkan dan menyelesaikan segala kerjaan yang diperlukan dengan pemerintah Peru sebelum tanggal dimulainya turnamen)," ujar surat tersebut lagi.

FIFA menjelaskan Piala Dunia U17 akan tetap berlangsung sesuai dengan jadwal yakni pada 10 November - 2 Desember 2023. Tapi FIFA akan mencari tuan rumah baru sebelum turnamen bisa dilangsungkan.

"FIFA would like to express its thanks to the FPF for their efforts, and remains open to organising a competition in Peru in the future (FIFA ingin mengungkapkan terima kasihnya pada FPF untuk segala usaha mereka, dan akan tetap terbuka untuk mengadakan kompetisi di Peru di masa mendatang," ujar surat tersebut.

Dengan keluarnya surat ini, maka sudah dipastikan FIFA membatalkan dua turnamen bergengsi dalam kurun waktu sepekan. Sebelumnya, pada 29 Maret 2023, FIFA juga membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 milik Indonesia.