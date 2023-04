AS akan Buka Kedutaan Besar di Vanuatu untuk Tandingi Pengaruh China di Wilayah Pasifik

PIKIRAN RAKYAT – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengumumkan rencana untuk membuka kedutaan besar di Vanuatu, negara kepulauan di Pasifik Selatan. Keputusan ini merupakan upaya Washington untuk meningkatkan kehadiran diplomatiknya di wilayah Pasifik guna menandingi pengaruh China yang semakin kuat.

“Konsisten dengan strategi Indo-Pasifik AS, kehadiran diplomatic permanen di Vanuatu akan memungkinkan Pemerintah AS memperdalam hubungan dengan pejabat dan masyarakat Ni-Vanuatu. Pendirian kedutaan besar AS akan memfasilitasi bidang kerjasama bilateral potensial dan bantuan pembangunan, termasuk upaya untuk mengatasi krisis iklim,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam rilis resminya.

Saat ini, Vanuatu berpenduduk 319.000 jiwa dan populasinya tersebar di 80 pulau. Amerika sebenarnya memiliki hubungan diplomatik dengan negara kepulauan tersebut, tetapi sampai sekarang perwakilan diplomat mereka masih berbasis di New Guinea.

Amerika juga kembali membuka kedutaan besarnya di Kepulauan Solomon setelah absen selama 30 tahun. Keputusan tersebut menyusul kunjungan terbaru koordinator Indo-Pasifik AS, Kurt Campbell ke wilayah itu. AS juga merencanakan pembukaan kedutaan besar di negara kepulauan Pasifik lainnya seperti Kiribati dan Tonga.

Kendati sudah membuka pintu diplomatik dengan AS, pada Maret 2023, Kepulauan Solomon mengumumkan telah memberikan kontrak bernilai jutaan dolar kepada perusahaan China untuk pembangunan pelabuhan internasional di Honiara.

Amerika Serikat dan sekutu regionalnya khawatir akan ambisi China untuk membangun pangkalan angkatan laut di wilayah Kepulauan Solomon. Sebab pada tahun lalu, pemerintah setempat telah menandatangani pakta keamanan dengan Beijing yang otomatis akan memperkuat pengaruh mereka di wilayah Indo-Pasifik.

Kini Washington juga berupaya memperbaharui perjanjian diplomatik dengan Kepulauan Marshall, Palau, dan Negara Federasi Mikronesia. AS menjanjikan perlindungan terhadap pertahanan wilayah-wilayah tersebut dengan imbalan akses eksklusif ke sebagian besar daerah Pasifik.