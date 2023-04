Joe Biden Minta Rusia Bebaskan Jurnalis Amerika Serikat Evan Gershkovich

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden meminta otoritas keamanan Rusia membebaskan jurnalis Amerika Evan Gershkovic yang ditangkap atas tuduhan spionase.

“Biarkan Evan bebas dan pergi,” ujar Biden.

Gershkovic yang bekerja untuk surat kabar The Wall Street Journal ditangkap saat berada di Kota Yekaterinburg, Rusia dengan tuduhan spionase untuk kepentingan Gedung Putih.

Dalam sebuah pernyataannya, Street Journal menyangkal segala tuduhan tersebut dan meminta Rusia untuk segera membebaskan wartawannya.

Baca Juga: Ukraina Murka Rusia Pimpin Dewan Keamanan PBB: Lelucon April Mop Terburuk di Dunia

Selain itu, dewan redaksi juga menyerukan agar Duta Besar Rusia untuk AS segera diusir.

“Kami menyerukan untuk mengusir Duta Besar Rusia untuk AS, serta semua jurnalis Rusia yang meliput dan bekerja di sini (AS), langkah ini menjadi harapan minimum,” ujar redaktur The Wall Street Journal.

Pada Kamis, 30 Maret 2023, Departemen Luar Negeri AS mengutuk penindasan yang berkepanjangan yang dilakukan oleh Moskow terhadap peran jurnalis dan kebebasan pers dunia.

Tak hanya itu, mereka tersebut juga memberikan peringatan agar warga Amerika tidak berkunjung ke Rusia untuk beberapa waktu.