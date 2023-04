Panggilan Kesayangan Raja Charles III untuk Permaisuri Camilla Diungkap Fotografer Kerajaan

PIKIRAN RAKYAT – Arthur Edwards, fotografer kerajaan yang memotret Raja Charles III sejak 1977 mengungkapkan panggilan kesayangan yang digunakan sang pemimpin monarki kepada Permaisuri Camilla. Edwards yang juga merilis buku "Behind The Crown: My Life Photographing the Royal Family" mengatakan Camilla sangat membantu Charles menampakkan sisi terbaiknya.

Raja Charles III dan Permaisuri Camilla menikah pada 9 April 2005 dalam perayaan sederhana di Windsor Guildhall. Edwards menyampaikan bahwa sang raja selalu menyebut Camilla sebagai ‘istriku tersayang’.

Dalam bukunya, sang fotografer menulis bahwa Permaisuri Camilla memiliki pembawaan yang menyenangkan. Menurutnya, Camilla membawa motivasi bagi Charles untuk terus maju.

Edwards juga bertugas memotret pasangan tersebut dalam tur pertama mereka ke AS saat keduanya masih menjadi Pangeran Wales dan Duchess of Cornwall.

“Saya ingat pergi ke pasar di utara Los Angeles, dan seseorang memberinya (Camilla) buah persik. Ia langsung memakannya, itu bukan hal yang lazim dilakukan oleh bangsawan,” ucap Edwards dilansir dari Independent.

Pada saat itu, Edwards merasa Camilla begitu berbeda dengan Diana, mantan istri Charles.

“Meski tak lazim, dia tetap melakukan hal tersebut dan menikmatinya. Saya ingat pada waktu itu berpikir bahwa Diana tidak akan pernah melakukan hal serupa. Tapi Camilla berbeda, dia sudah membawa arti baru bagi kehidupan Charles,” katanya melanjutkan.

