Teks Lengkap Artikel Resmi Xi Jinping di Media Rusia

PIKIRAN RAKYAT - Sebuah artikel resmi yang ditandatangani oleh Presiden China XI Jinping berjudul "Melangkah Maju untuk Membuka Babak Baru Persahabatan, Kerja Sama, dan Pembangunan Bersama China-Rusia" (Forging Ahead to Open a New Chapter of China-Russia Friendship, Cooperation and Common Development) diterbitkan pada Senin (20/3) di surat kabar Rusia, Russian Gazette, dan situs web kantor berita RIA Novosti menjelang kunjungan kenegaraan Xi ke Rusia.

Berikut merupakan versi bahasa Indonesia dari teks lengkap artikel tersebut:

Melangkah Maju untuk Membuka Babak Baru Persahabatan, Kerja Sama, dan Pembangunan Bersama China-Rusia

Xi Jinping

Presiden Republik Rakyat China

Atas undangan Presiden Vladimir Putin, saya akan segera melakukan kunjungan kenegaraan ke Federasi Rusia. Rusia merupakan negara pertama yang saya kunjungi setelah saya terpilih sebagai presiden 10 tahun yang lalu. Selama 10 tahun terakhir, saya melakukan delapan kunjungan ke Rusia. Saya selalu datang dengan harapan tinggi dan pulang dengan hasil yang memuaskan, membuka babak baru bagi hubungan China-Rusia bersama dengan Presiden Putin.

China dan Rusia merupakan tetangga sekaligus mitra koordinasi strategis komprehensif terbesar bagi satu sama lain. Kita merupakan negara besar di dunia dan anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kedua negara sama-sama menjunjung tinggi kebijakan luar negeri yang independen dan memandang hubungan kita sebagai prioritas utama dalam diplomasi kita.

Terdapat logika historis yang jelas dan kekuatan pendorong internal yang kuat untuk pertumbuhan hubungan China-Rusia. Selama 10 tahun terakhir, kita menempuh perjalanan panjang dalam kerja sama kita yang luas dan membuat berbagai kemajuan signifikan menuju era baru.

Foto yang diabadikan pada 16 Maret 2023 ini menunjukkan kereta kargo China-Eropa berangkat dari Stasiun Kereta Mafang di Distrik Pinggu, Beijing, ibu kota China menuju ke Moscow. (Xinhua/Ren Chao)

Kedua pihak kita mengukuhkan rasa saling percaya di bidang politik dan mengembangkan model baru hubungan negara-negara besar. Dipandu oleh visi persahabatan abadi dan kerja sama yang saling menguntungkan, China dan Rusia berkomitmen untuk tidak bersekutu, tidak berkonfrontasi, dan tidak pula menyasar pihak ketiga mana pun dalam mengembangkan hubungan kita. Kita sangat mendukung satu sama lain dalam mengikuti jalur pembangunan yang sesuai dengan realitas nasional kita masing-masing, dan juga saling mendukung pembangunan dan peremajaan masing-masing. Hubungan bilateral kita tumbuh menjadi lebih matang dan tangguh. Hubungan ini penuh dengan dinamisme dan vitalitas baru, yang memberikan contoh yang baik untuk mengembangkan model baru hubungan negara-negara besar yang memiliki rasa saling percaya, koeksistensi damai, dan kerja sama yang saling menguntungkan.