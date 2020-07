Kisah PNS yang Mengungkap Kasus Korupsi hingga Dimutasi 56 Kali dalam Waktu 26 Tahun

PIKIRAN RAKYAT - Dua orang jurnalis di Inda berhasil mengungkapkan pengalaman seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam sebuah buku.

Buku yang ditulis oleh kedua jurnalis yang diketahui bernama Bhavdeep Kang dan Namita Kala bertajuk 'Just Transffered: The Untold Story of Ashok Khemka'.

Di mana buku tersebut jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia yaitu 'Hanya Dipindahkan: Kisah Tak Terungkap dari Ashok Khemka'.

Buku ini berisi tentang PNS asal India di mana dia telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil.

Pasalnya, PNS tersebut melakukan penolakan saat berkompromi dan disuruh tutup mulut mengenai kebenaran politik di negaranya.

Seorang pria yang bekerja sebagai PNS dalam buku tersebut bernama Ashok Khemka dan kini telah berusia 54 tahun.

Potret PNS di India yang dimutasi 56 kali karena ungkap kasus korupsi, Ashok Khemka. OBN

