Muncul Rumor PM Malaysia Tetapkan Hari Libur Nasional Usai Michelle Yeoh Menang Oscar, Pemerintah Buka Suara

PIKIRAN RAKYAT – Kemanangan Michelle Yeoh dalam perhelatan Piala Oscar 2023 dalam kategori Aktris Terbaik disambut gembira oleh seluruh masyarakat Asia. Pasalnya, aktris berkebangsaan Malaysia ini menjadi perempuan Asia pertama yang memenangkan Piala Oscar.

Michelle Yeoh membawa pulang trofi Piala Oscar lewat film Everything Everywhere All at Once. Film garapan Daniel Kwan dan Daniel Scheinert ini juga meraih 7 Piala di ajang tahunan ini.

Setelah kemenangan Michelle Yeoh di Piala Oscar, muncul rumor bahwa akan ada hari libur nasional di Malaysia pada 15 Maret medatang. Sontak saja kabar tersebut langsung menghebohkan masyarakat di Negeri Jiran.

Pejabat pemerintah Malaysia pun langsung buka suara terkait munculnya kabar libur nasional tersebut. Pihak pemerintah menegaskan bahwa gambar artikel yang beredar telah dimanipulasi dan dibagikan secara luas di berbagai platform media sosial.

Baca Juga: Ucapkan Selamat ke Michelle Yeoh yang Menang Oscar 2023, PM Anwar Ibrahim ‘Ditagih’ Cuti oleh Warga Malaysia

Melansir Channel News Asia, gambar yang beredar memanfaatkan identitas media Malaysia, The Star, dan menunjukkan potret sang aktris saat berpidato setelah menerima piala. Dalam artikel yang beredar, tertulis judul ‘PM Anwar menyatakan hari libur umum pada hari Rabu: Ini adalah kebanggaan suatu bangsa!’.

“Informasi yang dibagikan melalui tangkapan layar berita yang menjadi viral di media sosial adalah salah,” ucap Departemen Perdana Menteri pada Senin, 13 Maret 2023 malam.

Pemerintah berharap masyarakat Malaysia tak menyebarkan berita yang belum dikonfirmasi kebenarannya. Hal itu juga disampaikan oleh pihak The Star yang namanya dicatut. Portal berita tersebut membantah berita yang menggunakan gambar media mereka.

“Telah menjadi perhatian perusahaan bahwa sebuah gambar, yang menggambarkan gambar yang diedit yang menyalahgunakan identitas The Star, beredar di media sosial,” ucap pihak The Star.