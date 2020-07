Setiap Satu Menit, Setidaknya Satu Orang Meninggal Dunia Akibat Virus Corona di Amerika Serikat

PIKIRAN RAKYAT - Amerika Serikat menjadi negara yang paling terdampak akibat wabah virus corona. Bahkan menurut perhitungan Reuters, setidaknya ada satu orang yang meninggal dalam satu menit akibat virus corona di AS.

Berdasarkan perhitungan Reuters pada Rabu 29 Juli 2020, tercatat 1.461 orang meninggal dunia dalam 24 jam. Kasus kematian ini menjadi yang tertinggi sejak 27 Mei 2020 lalu.

Dengan penambahan lebih dari 1.000 kasus itu total kematian akibat virus corona di AS telah melebihi angka 150.000 kematian.

Jumlah kematian di AS ini sekaligus menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.

Dalam dua bulan terakhir, kasus kematian di AS mengalami peningkatan yang sangat tajam. Jumlahnya juga naik sebanyak lebih dari 10.000 selama 11 hari terakhir.

Sementara itu, angka kasus infeksi baru per pekan turun mulai belakangan ini sejak penurunan terakhir pada Juni.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, lonjakan kasus positif Covid-19 di Arizona, California, Florida, dan Texas sepanjang bulan ini membuat rumah sakit kewalahan. Pertambahan kasus yang signifikan itu memaksa negara bagian untuk menunda pembukaan kembali aktivitas ekonomi.



Texas mencatat kasus kematian tertinggi di seluruh AS bulan ini dengan angka hampir 4.300 kasus, kemudian disusul Florida dengan 2.900 kasus, dan California--negara bagian berpenduduk paling banyak--dengan 2.700 kasus.



Sementara lonjakan kasus kematian per Juli terjadi di tiga negara bagian tersebut, New York dan New Jersey masih menjadi wilayah dengan kasus kematian tertinggi secara akumulatif.



Dari 20 negara di dunia dengan kasus wabah terparah, AS menempati posisi keenam untuk jumlah kasus kematian tertinggi per kapita dengan catatan sebanyak 45 kasus per 100.000 orang-- setelah Inggris, Spanyol, Italia, Peru, dan Chile,***