Xi Jinping Pimpin Pertemuan Konsultatif Komite Sentral CPC di Beijing (Bagian 1)

PIKIRAN RAKYAT - Komite Sentral Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC) pada Selasa (28/2) mengadakan pertemuan konsultatif di Zhongnanhai, Beijing, dengan komite sentral dari partai-partai politik lainnya, Federasi Industri dan Perdagangan Seluruh China (All-China Federation of Industry and Commerce/ACFIC), serta tokoh-tokoh tanpa afiliasi partai.

Pertemuan ini terkait penerimaan penjelasan mengenai rencana reformasi Partai dan lembaga negara, daftar kandidat yang diusulkan untuk posisi utama di sejumlah lembaga negara yang akan direkomendasikan pada sesi pertama Kongres Rakyat Nasional (National People’s Congress/NPC) ke-14, serta daftar kandidat yang diusulkan untuk kepemimpinan Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (Chinese People’s Political Consultative Conference/CPPCC) yang akan direkomendasikan pada sesi pertama Komite Nasional CPPCC ke-14. Pertemuan tersebut juga diadakan untuk mendengar pendapat mereka mengenai isu-isu yang disebutkan di atas.

Presiden China Xi Jinping, yang juga menjabat sebagai Sekjen Komite Sentral CPC sekaligus Ketua Komisi Militer Sentral China, memimpin pertemuan tersebut dan menyampaikan pidato penting. Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, dan Li Xi, yang semuanya merupakan anggota Komite Tetap Biro Politik Komite Sentral CPC, turut menghadiri pertemuan tersebut.

Dalam pidatonya, Xi Jinping mengatakan bahwa sejumlah pengaturan penting dibuat pada Kongres Nasional CPC ke-20 untuk memperdalam reformasi Partai dan lembaga negara.

Pengaturan itu mencakup persyaratan spesifik untuk memperdalam reformasi sistem keuangan, menyempurnakan sistem di mana Komite Sentral Partai menjalankan kepemimpinan terpadu atas pekerjaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mengoptimalkan sistem tanggung jawab pemerintah dan struktur organisasi, menyempurnakan lembaga koordinasi untuk pengambilan keputusan Komite Sentral Partai dan pembahasan urusan-urusan negara, serta mengoptimalkan alokasi sumber daya kepegawaian untuk Partai dan lembaga negara.

Berbagai upaya telah ditentukan untuk membangun Partai guna memandu tata kelola pemerintahan di tingkat komunitas, untuk meningkatkan pembangunan Partai di perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan campuran dan perusahaan nonpublik, serta untuk meningkatkan sistem manajemen bagi pembangunan Partai dalam asosiasi perdagangan, perhimpunan akademisi, dan kamar dagang, dan lain sebagainya.

Untuk mengimplementasikan persyaratan ini yang dibuat pada Kongres Nasional CPC ke-20, Komite Sentral CPC telah merumuskan draf rencana reformasi Partai dan lembaga negara berdasarkan studi dan analisis mendalam serta penggalangan pendapat yang luas. Setelah ditinjau dan diadopsi pada sesi pleno kedua Komite Sentral CPC ke-20, sebagian dari rencana reformasi itu akan diserahkan pada sesi pertama NPC ke-14 untuk dibahas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Secara umum, reformasi Partai dan lembaga negara kali ini, dengan menyoroti sejumlah industri dan bidang utama, lebih tertarget dan diintensifkan, mencakup banyak bidang dan melibatkan berbagai kepentingan.

Rencana reformasi ini berfokus pada penyelesaian isu-isu menantang yang sangat signifikan serta menjadi perhatian besar masyarakat, yang akan berdampak penting pada pembangunan ekonomi dan sosial. Xi menekankan bahwa sesi pertama NPC ke-14 dan sesi pertama Komite Nasional CPPCC ke-14 akan segera digelar.