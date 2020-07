Momen Pangeran Harry Perdana Kenalkan Meghan Markle Sebagai Pacar, Pangeran Charles Merasa 'Hancur'

PIKIRAN RAKYAT - Momen pertama Pangeran Harry mengenalkan Meghan Markle sebagai kekasih kepada publik pada 2016 lalu dilaporkan membuat ayahnya, Pangeran Charles hancur.

Hal itu berkaitan pula dengan tur Pangeran Charles yang telah diatur selama berbulan-bulan ke Timur Tengah.

Berdasarkan laporan dari Daily Mail, Pangeran Harry mendominasi siaran pers di Inggris dan hampir seluruh dunia selama beberapa waktu saat mengumumkan hubungannya dengan Meghan Markle.

Sehingga, kunjungan Pangeran Charles ke Timur Tengah atas nama pemerintah yang dianggap 'kritis' menjadi terganggu.

Baru-baru ini terdapat pula sebuah biografi yang menyebutkan riwayat keduanya dalam judul Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family.

Biografi tersebut menceritakan perjalanan Pangeran Charles ke Timur Tengah yang dianggap sebagai momen penting untuk Inggris dalam hubungan diplomatik.

Terutama dalam ikatan ekonomi, budaya dan amal yang dapat mendukung pertumbuhan Inggris.