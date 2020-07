Pangeran William Sarankan 'Jangan Terbutakan Nafsu' saat Kenal Meghan Markle, Pangeran Harry Marah

PIKIRAN RAKYAT - Sejak pertama kali bertemu dengan Meghan Markle, banyak anggota keluarga kerajaan Inggris yang tak suka pada tingkahnya.

Salah satu yang kelihatan sangat berhati-hati pada Meghan Markle ialah Pangeran William.

Ia bahkan memberi peringatan kepada Pangeran Harry jauh sebelum keduanya menikah, namun Harry malah tidak terima.

Baca Juga: Puluhan Remaja Kena Sanksi Push Up dari Wali Kota Surabaya, Risma: Asyik Nongkrong Tak Pakai Masker

Hal ini diungkap oleh sebuah buku berjudul Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family.

loading...

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Sun, buku tersebut ditulis oleh Omid Scobie dan Carolyn Durand yang mengaku punya akses pada teman dekat Pangeran Harry dan Meghan.

Menurut mereka, Pangeran William sempat membuat marah Pangeran Harry ketika baru saja berkenalan dengan Meghan.

Baca Juga: Taruhan di Pesta, Seorang Pria Hampir Meledak Gara-gara Telan Tabung Gas Ketawa

Ia memperingatkan Harry untuk tidak memburu-buru hubungannya dengan wanita kelahiran Amerika Serikat itu.