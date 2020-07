Peneliti LIPI Ungkap Bagaimana Jepang Menangani Pandemi Covid-19, Langsung 'Gercep' Saat Ada Kasus

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu kunci untuk bisa menghentikan penyebaran virus corona adalah dengan mencegah adanya klaster Covid-19.

Hal ini diutarakan Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarifah Aini Dalimunthe.

Syarifah berkaca pada negara Jepang dalam menangani serta memutus rantai penyebaran virus corona.

Baca Juga: Wisma Atlet Rawat Lebih dari 1.500 Orang, Pasien WNI dari Luar Negeri Paling Banyak adalah PMI

Jepang melakukan intervensi klaster yang membantu dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Jepang.

loading...

"Salah satu langkah kunci mencegah penyebaran Covid-19 adalah untuk mencegah terjadinya kluster," kata Syarifah dalam seminar virtual ‘Managing Covid-19 Pandemic: Experiences from Japan and Lesson Learned for Indonesia’, Jakarta, Jumat 24 Juli 2020.

Dia menuturkan bahwa Jepang telah berupaya untuk mencegah timbulnya klaster penularan.

Baca Juga: Saling Balas Serangan, AS-China Diambang Konflik Bersenjata

Intervensi ini ditandai ketika setiap kali rumah sakit mengkonfirmasi adanya kasus baru Covid-19. Pemerintah Jepang langsung bergerak cepat mengirimkan tim ahli medis dan data yang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mencari dan melakukan pengujian terhadap orang yang kontak dengan pasien tersebut.