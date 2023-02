Riset 4 Hari Kerja dalam Seminggu: Karyawan Sakit Berkurang 65 Persen, yang Burnout Turun 71 Persen

PIKIRAN RAKYAT - Sebuah penelitian di Inggris melakukan uji coba mengenai 4 hari kerja dalam seminggu. Penelitian ini disebut sebagai penelitian terbesar di dunia, dengan melibatkan hampir 3.000 karyawan.

Uji coba diikuti 61 perusahaan di Inggris Raya, dengan menerapkan 4 hari kerja dalam seminggu selama 6 bulan berturut-turut pada Juni hingga Desember 2022. Karyawan mendapatkan potongan 20 persen dari jam kerja yang diterapkan sebelumnya, dengan gaji utuh tanpa perubahan. Meski begitu, perusahaan tetap memperhatikan kinerja setiap karyawannya.

Uji coba ini dipimpin oleh nirlaba 4 Day Week Global, dan dilakukan sehubungan dengan kampanye UK’s 4 Day Week Campaign. Penelitian dilakukan oleh tim ilmuwan dari University of Cambridge, Boston College, dan lembaga think tank Autonomy.

Perusahaan melaporkan, pendapatan mereka sebagian besar tetap sama selama masa percobaan tahun lalu. Bahkan, cenderung tumbuh dibandingkan dengan 6 bulan yang sama pada tahun sebelumnya.

"Kami merasa sangat terdorong oleh hasilnya, yang menunjukkan banyak cara perusahaan mengubah 4 hari kerja dalam seminggu, dari mimpi menjadi kebijakan yang realistis, dengan banyak manfaat," kata rekan peneliti di University of Cambridge, David Frayne, Selasa, 21 Februari 2023.

"Kami pikir ada banyak hal di sini yang seharusnya memotivasi perusahaan dan industri lain untuk mencobanya," ucapnya menambahkan.

Sebanyak 2.900 pekerja terlibat dalam uji coba pengurangan jam kerja tersebut. Hasilnya, tercatat adanya penurunan kelelahan (burnout) sebanyak 71 persen, 39 persen lebih sedikit merasa stres, dan 48 persen lebih puas dengan pekerjaan mereka dibanding sebelum uji coba.

Sedangkan dari segi pekerjaan, 60 persen dari mereka mengatakan bahwa lebih mudah untuk menyeimbangkan pekerjaan dan tanggung jawab di rumah. Sementara, 73 persen melaporkan peningkatan kepuasan dengan kehidupan mereka. Tingkat burnout menurun, orang-orang lebih banyak tidur, dan kesehatan mental membaik.