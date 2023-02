11 Quotes Baden Powell untuk Peringati Hari Kepanduan Sedunia, Penuh Inspirasi

PIKIRAN RAKYAT - Hari Kepanduan Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Februari. Hari ini bertepatan dengan kelahiran sang Bapak Pandu Sedunia, yakni Baden Powell.

Baden Powell merupakan seorang tentara dan pendiri gerakan kepanduan modern. Dia lahir di Inggris pada 22 Februari 1857, dan meninggal pada 8 Januari 1941 di Kenya.

Powell menciptakan gerakan kepanduan untuk membantu anak-anak dan remaja mengembangkan keterampilan, karakter, dan kepemimpinan yang kuat. Gerakan kepanduan yang ia buat kemudian menyebar ke seluruh dunia.

Maka untuk menghormati kontribusinya dalam gerakan pramuka, hari kelahiran Powell pun diperingati sebagai Hari Kepanduan Sedunia. Dalam peringatan ini, seluruh anggota gerakan kepanduan di seluruh dunia akan merayakan dengan berbagai kegiatan dan acara yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan karakter anggota.

Dilansir dari berbagai macam sumber, berikut beberapa quotes atau kutipan populer dan menginspirasi dari Lord Baden Powell, beserta terjemahan Bahasa Indonesia:

1. "The uniform makes for brotherhood, since when universally adopted it covers up all differences of class and country."

"Seragam menciptakan persaudaraan, karena ketika digunakan secara universal, ia menutupi perbedaan kelas dan negara."

2. "A scout smiles and whistles under all circumstances."