15 Juta Lebih Kasus Positif, Update Corona Dunia per 22 Juli 2020

PIKIRAN RAKYAT - Virus corona baru (Covid-19) masih menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat di seluruh dunia.



Hingga kini, virus yang menyerang sistem pernapasan tersebut sudah menyebar ke 213 negara.



Beberapa negara pun masih mengalami pelonjakan kasus yang cukup signfikan.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman World O Meters, per Rabu pagi, 22 Juli 2020, secara global terdapat penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 216.644 orang.



Maka, akumulasi kasus keseluruhan untuk saat ini mencapai angka 15.062.604.



Kasus meninggal akibat Covid-19 pun kini sudah menyentuh 618.114 korban jiwa, dengan 9.094.413 orang lainnya dinyatakan sudah sembuh.

Amerika Serikat (AS) masih menjadi negara yang memiliki pasien positif Covid-19 tertinggi, dengan tambahan kasus sebanyak 61.614 orang.



Dengan adanya penambahan tersebut, total kasus yang terkonfirmasi di AS menjadi 4.023.043 orang, dengan 1.884.260 di antaranya sudah kembali pulih.



AS juga menjadi negara dengan jumlah kematian akibat Covid-19 terbanyak di dunia, yakni mencapai 144.873 korban jiwa.

Kemudian di bawah AS, Brasil mencatat sebanyak 38.009 kasus baru, sehingga total keseluruhannya menjadi 2.159.654 orang.



Brasil juga mencatat kematian sebanyak 81.487 korban jiwa, dan pasien sembuh yang mencapai angka 1.465.970.



Lalu ada India yang diketahui menjadi negara dengan kasus Covid-19 terbanyak ketiga di dunia.

Pada Rabu pagi, 22 Juli 2020 ini, India mencatat kasus baru sebanyak 39.168 orang, sehingga akumulasi kasus keseluruhannya menjadi 1.194.085, dengan 752.393 di antaranya sudah sembuh dari pandemi.



Salah satu negara dengan populasi terpadat di dunia tersebut juga mencatat kematian akibat Covid-19 tertinggi di benua Asia, dengan total mencapai 28.771 korban jiwa.



Sementara itu, Indonesia dan Filipina memiliki kasus positif terbanyak di Asia Tenggara (ASEAN).

Indonesia yang berada di peringkat 9 Asia dan 24 dunia mencatat kasus baru sebanyak 1.655 orang.



Penambahan tersebut membuat total kasus di Indonesia menjadi 89.869 orang, dengan 48.466 di antaranya berhasil sembuh.



Indonesia juga mencatat 4.320 kematian akibat Covid-19, dan tercatat sebagai yang tertinggi di ASEAN.

Beralih ke Filipina, saat ini negara tersebut memiliki total kasus mencapai angka 70.764, dengan 1.837 di antaranya meninggal dunia.



Filipina juga mencatat pasien Covid-19 yang sudah dinyatakan sembuh sebanyak 23.281 orang.***