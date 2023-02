Arab Saudi Akan Bangun Ikon Dunia Baru 'The Mukaab', Benarkah Bentuknya Mirip Ka’bah?

PIKIRAN RAKYAT - Ketua New Murabba Development Company (NMDC) mengembangkan proyek pusat kota terbesar di Riyadh, Arab Saudi dan akan membangun The Mukaab. Banyak kalangan yang menganggap The Mukaab seperti replika Ka’bah.

The Mukaab akan dibangun sebagai ikon baru berbentuk kubus yang menampilkan teknologi inovatif. Bangunan ini disebut akan menjadi salah satu ikon terbesar di dunia dengan tinggi 400 meter, lebar 400 meter, dan panjang 400 meter.

Terinspirasi dari gaya arsitektur Najdi modern, The Mukaab akan menawarkan pengalaman menakjubkan yang diciptakan oleh teknologi digital dan virtual dengan holografi terbaru.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Twitter @PIF_en, The Mukaab merupakan pintu gerbang ke dunia baru. Bangunan ini cukup besar untuk menampung 20 Gedung Empire State, yang merupakan gedung pencakar langit di New York.

Bangunan ini juga terdiri dari sebuah menara di atas dasar spiral dan struktur yang menampilkan luas lantai 2 juta meter persegi. Area tersebut akan menjadi sektor ritel, budaya dan wisata, unit perumahan dan hotel, ruang komersial, serta fasilitas rekreasi.

Selain itu, proyek NMDC dibangun dengan konsep keberlanjutan, menampilkan area hijau, serta menyediakan jalur pejalan kaki dan bersepeda.

Proyek yang dibangun untuk meningkatkan kualitas hidup yang sehat dan aktif ini dijadwalkan akan selesai pada 2030 mendatang, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Saudi Press Agency pada Senin, 20 Februari 2023.

Proyek NMDC merupakan bagian dari strategi Public Investment Fund (PIF) untuk membuka kemampuan sektor yang menjanjikan, mengaktifkan sektor swasta, meningkatkan konten lokal, berkontribusi pada pengembangan proyek real estate dan infrastruktur lokal, serta mendiversifikasi sumber pendapatan bagi ekonomi Arab Saudi.