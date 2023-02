Gadis 7 Tahun Lindungi Sang Adik dari Reruntuhan Gempa Turki, Rela jadi Pelayan Apabila Diselamatkan

PIKIRAN RAKYAT - Sebuah foto pilu beredar dari peristiwa gempa bumi yang terjadi di Turki Selatan dan Suriah pada 6 Februari 2023. Di tengah kehancuran puing-puing yang beredar di berbagai tempat, seorang gadis Suriah berusia 7 tahun viral karena menunjukkan keberaniannya.

Viral foto seorang gadis cilik Suriah terlihat melakukan hal sangat berani. Gadis ini menggendong kedua adiknya, dan berusaha menahan mereka agar tak tertimpa puing-puing.

Foto ini beredar dari unggahan akun Twitter seorang perwakilan dari PBB. Ia menyatakan sang anak sudah terjebak di tempat tersebut selama 17 jam.

"Gadis kecil berusia 7 tahun ini mempertahankan tangannya di atas adiknya untuk melindunginya. Mereka ada di bawah puing-puing selama 17 jam dan akhirnya selamat," tuturnya.

Baca Juga: Berapa Lama Orang Bisa Bertahan Hidup di Reruntuhan Gempa? Simak Penjelasan Para Ahli

"Saya melihat tidak ada yang membagikan video ini. Jika dia mati, maka semua akan membagikannya. Bagikan kebaikan," ucap perwakilan PBB bernama @Mohammad Safa tersebut.

Dalam keterangan yang diunggah oleh akun Twitter lainnya @muhammadsmiry, terlihat sang bocah tersebut meminta tolong.

"Pull me out and i will do whatever you want. I will be your servant! (tarik aku keluar! Aku akan lakukan apapun. Aku akan jadi pelayanmu," ucap akun @muhammadsmiry.

Untungnya, dalam foto viral tersebut, dijelaskan juga akhirnya bocah dan adiknya tersebut selamat.

Baca Juga: PDKT Golkar dengan Cak Imin, Airlangga Hartarto: Terbuka Peluang Sangat Besar dan Luas