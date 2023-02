Jokowi Sampaikan Belasungkawa untuk Korban Gempa di Turki dan Suriah: Doa Kami Bersama Keluarga dan Korban

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut mengucapkan belangsungkawa terhadap masyarakat di Turki, dan Suriah yang terkena gempa. Orang nomor satu di Indonesia itu juga menyampaikan doanya untuk korban, dan keluarga korban gempa di Turki, dan Suriah.

Keterangan tersebut disampaikan Jokowi melalui akun Twitter resmi miliknya @jokowi.

“My deepest condolences to the people of Syria and Türkiye following the earthquake this morning across southeast Türkiye and northern Syria (Belasungkawa terdalam saya untuk warga Suriah dan Türkiye setelah gempa bumi pagi ini di tenggara Türkiye dan Suriah utara),” katanya, dikutip pada Selasa, 7 Februari 2023.

“Our thoughts and prayers are with the families and victims. Indonesia stands in solidarity with the people of Türkiye and Syria (Pikiran dan doa kami bersama keluarga dan korban. Indonesia berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Türkiye dan Suriah),” ujarnya.

Selain Jokowi, terdapat sejumlah pemimpin negara lainnya yang juga menyampaikan duka citanya untuk Turki. Beberapa di antaranya adalah Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan Presiden Cina Xi Jinping.

Sejumlah pemimpin lainnya pun telah menawarkan bantuan kepada Turki, beberapa bantuan tersebut datang dari Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Menurut keterangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, ia mengungkapkan bahwa hingga kini, NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara), Uni Eropa, dan 45 negara telah menawarkan bantuan untuk Turki. Erdogan pun menyebut bahwa pihaknya telah mengerahkan tim penyelamat untuk terjun ke lokasi yang terdampak gempa.

"Saya berdoa Tuhan mengampuni yang kehilangan nyawa dalam bencana ini, dan pemulihan secepatnya untuk mereka yang terluka,"ucapnya.