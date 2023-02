Sempat Dituding Balon Pengintai, China Kecam Penembakan yang Dilakukan AS

PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Luar Negeri China (MFA) melayangkan protes keras kepada Amerika Serikat (AS) yang dianggap telah mengambil keputusan berlebihan dengan menembak pesawat nirawak milik China yang melintas di wilayah udara AS. MFA menjelaskan bahwa pesawat yang disebut balon mata-mata oleh AS itu adalah pesawat untuk tujuan sipil.

"China sangat tidak puas dengan tindakan AS yang menembak drone (pesawat nirawak) sipil dan memprotes serangan itu," kata MFA dalam sebuah pernyataan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Anadolu pada Minggu, 5 Februari 2023.

Menurutnya, pesawat nirawak itu memasuki wilayah udara AS karena sebuah alasan yang memaksa dan murni kebetulan. Seharusnya AS dapat menanganinya dengan tenang, profesional, dan menahan diri.

Padahal, kata MFA, juru bicara Departemen Pertahanan AS (Pentagon) telah mengeluarkan pernyataan kalau balon tersebut tidak menimbulkan ancaman militer, karena terbang di ketinggian jauh di atas lalu lintas udara komersial.

"Dalam keadaan ini, pihak AS bereaksi berlebihan dengan bersikeras menggunakan kekuatan, yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap aturan internasional dan bea cukai," ujar MFA.

China juga mengatakan bahwa pihaknya akan melindungi hak dan kepentingan sah milik perusahaan dan institusi yang dirugikan akibat insiden tersebut.

Sebelumnya, pihak Departemen Pertahanan AS (Pentagon) mengatakan bahwa balon mata-mata milik China terdeteksi terbang di wilayah udara AS sejak 3 Februari 2023 dan pihaknya terus mengawasinya.

Dikatakan, bahwa balon tersebut terbang melewati beberapa titik fasilitas militer yang dianggap cukup sensitif di negara bagian AS, yakni Montana, di antaranya depot rudal jarak jauh.