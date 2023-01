Miss Universe 2022 Dimenangkan R'Bonney Gabriel dari AS

PIKIRAN RAKYAT – Miss Universe 2022 berhasil dinobatkan kepada R'Bonney Gabriel dari Amerika Serikat yang digelar di New Orleans Ernest N. Morial Convention Center in New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat pada Sabtu, 14 Januari 2023.

Sementara itu, runner up pertama jatuh kepada Miss Venezuela, Amanda Dudamel, dan runner up kedua ditempati oleh Miss Dominican Republic, Andreina Martinez.

Menjadi Miss Universe di pergelaran ke-71, R'Bonney Gabriel diketahui adalah seorang perancang busana, model dan instruktur menjahit.

Gabriel yang juga merupakan CEO dari lini pakaian nya sendiri ini ternyata pernah mengemban pendidikan di University of North Texas dan memperoleh gelar Sarjana dalam Desain Mode dengan Minor dalam Serat.

Wanita cantik berdarah Filipina-Amerika ini memiliki misi agar para wanita dan para gadis muda melihat diri mereka dalam dirinya, dan terinspirasi untuk mencapai tujuan mereka.

Sebelumnya, 84 kontestan yang berasal dari berbagai belahan dunia disaring menjadi Top 16, mereka para wanita cantik yang terpilih diantaranya adalah Ashley Cariño (Puerto Rico), Mideline Phelizor (Haiti), Monique Riley (Australia), Andreina Martinez Founier (Republik Dominika).

Kemudian, Payengxa Lor (Laos), Ndavi Nokeri (Afrika Selatan), Telma Madeira (Portugal), Amelia Tu (Kanada), Alessia Rovegno (Perú), Tya Jané Ramey (Trinidad & Tobago), Gabriëla Dos Santos (Curacao), Divita Rai (India), Amanda Dudamel (Venezuela), Alicia Faubel (Spanyol), R'Bonney Gabriel (AS) dan María Fernanda Aristizábal (Kolombia).