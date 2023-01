Belum Ada Indonesia, Berikut Nama Kontestan yang Berhasil Masuk 16 Besar Miss Universe 2022

PIKIRAN RAKYAT – Kontes kecantikan Miss Universe 2022 kembali digelar di New Orleans Ernest N. Morial Convention Center di New Orleans, Louisiana, AS pada Sabtu, 14 Januari 2023.

Menjadi pemenang Miss Universe 2021, Harnaaz Sandhu akan memberikan mahkota Mouawad baru "Force for Good" kepada salah satu dari 84 kontestan di akhir acara.

Di bawah pimpinan Anne Jakrajutatip, CEO dari perusahaan JKN Global Group, kontes kecantikan ini menjadi gelaran pertama yang dipegang oleh perusahaan berbasis di Thailand tersebut.

Kontes kecantikan itu dipandu oleh Jeannie Mai dan Olivia Culpo bersama dengan Catriona Gray dan Zuri Hall sebagai komentator di belakang panggung.

Baca Juga: 3 Astronot yang Terjebak di Stasiun Luar Angkasa Akan Dievakuasi Rusia, Sudah Terjebak Sejak September 2022

Selain itu, panitia seleksi yang terdiri dari Ximena Navarrete, Big Freedia, Mara Martin, Wendy Fitzwilliam, Emily Austin, Olivia Quido, Myrka Dellanos, dan Sweta Patel akan bertanggung jawab untuk menentukan Miss Universe 2022.

Tak hanya itu, pertunjukan spektakuler ini juga turut menampilkan pertunjukan musik dari Big Freedia, Big Sam's Funky Nation, Amanda Shaw, Tank and the Bangas, dan Yolanda Adams.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Pageant Circle, berikut hasil final dari 84 kontestan yang terpilih menjadi Top 16, Top 5, Top 3, dan Special Award.

Top 16