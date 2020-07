Indonesia Diprediksi akan Jadi Salah Satu Kekuatan Ekonomi Terbesar Dunia Akhir Abad Ini

PIKIRAN RAKYAT - Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan terbesar di dunia pada tahun 2100 nanti.

Hal ini diprediksi dalam sebuah studi yang dipimpin oleh tim peneliti internasional di Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) yang diterbitkan di The Lancet.

Ekonomi Indonesia akan mulai merangkak naik pada akhir abad ini dan akan menempati posisi 12 sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang mumpuni.

Dalam studi itu disebutkan bahwa pada tahun 2050, Tiongkok akan menjadi negara pertama dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Tiongkok diprediksi oleh tim peneliti akan menyusul Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat di tahun tersebut.

Hanya saja 50 tahun berselang atau pada tahun 2100 nanti, AS diprediksi akan kembali ke posisi pertama sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Lalu PDB India juga akan merangkak naik dan menempati posisi tiga setelah Tiongkok dan AS. Sementara Perancis, Jerman, Jepang dan Inggris akan tetap di antara 10 ekonomi terbesar di dunia.