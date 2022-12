Harumkan Nama Negara, Timnas Maroko Disambut Raja Mohammed VI hingga Dihadiahi Medali Kerajaan

PIKIRAN RAKYAT - Perjalanan tim nasional (timnas) Maroko di Piala Dunia 2022 telah berbalas apresiasi dengan kunjungan istimewa ke Istana Kerajaan di Rabat baru-baru ini.

Bahkan, timnas Maroko langsung disambut oleh Raja Mohammed VI saat tiba di Bandara Internasional Rabat pada Selasa, 20 Desember 2022 waktu setempat.

Sebelum tiba di Istana Kerajaan Maroko, tim asuhan Walid Regragui lebih dahulu melakukan konvoi dengan bus beratap terbuka yang dimaksudkan untuk menyapa para pendukung Singa Atlas.

Bersama dengan para ibunda, para penggawa timnas Maroko tiba di Istana Kerajaan yang langsung mengikuti resepsi penyambutan mereka.

Kementerian Rumah Tangga Kerajaan Protokol, dan Kanselir Maroko menyebutkan bahwa sambutan Istana Kerajaan adalah untuk merayakan dan memberi penghargaan pada masing-masing anggota timnas.

Para punggawa Singa Atlas yang berhasil membuat kejutan di Piala Dunia 2022, dihadiahi Royal Wissams alias medali kerajaan yang terdiri atas second class Order of the Throne Wissams (Commander) dan third class Order of the Throne Wissams (Officer).

Tepatnya, gelar wissam kelas dua diberikan untuk Presiden Federasi Sepak Bola Maroko, Faouzi Lekjaa dan kepala pelatih Walid Reragui.

Sedangkan gelar wissam kelas tiga diberikan kepada seluruh pemain yang tampil dalam Piala Dunia Qatar 2022, seperti Ghanem Saiss, Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat, Nayef Aguerd, dan sebagainya.