Studi Terbaru, Hasil Uji Coba Vaksin Corona pada Manusia Tampak Efektif Cegah Covid-19

PIKIRAN RAKYAT – Dalam studi yang dipublikasikan di The New England Journal of Medicine (NEJM), para ahli melaporkan hasil tes vaksin COVID-19 yang diujikan pada manusia.

Uji klinis pertama yang melibatkan 45 sukarelawan sehat ini bertujuan untuk mengetes keselamatan dari vaksin itu sendiri.

Hasilnya, seperti dilansir laman The Time, Rabu, 15 Juli 2020, vaksin tersebut tampak efektif untuk mencegah Covid-19.

Moderna Therapeutics, perusahaan bioteknologi yang mengembangkan vaksin bersama para ahli dari National Institute of Allergy and Infectious Diseases melaporkan hasil ujicobanya dalam jumpa pers yang digelar pada tanggal 18 Mei lalu.

Jurnal ilmiah NEJM secara resmi menjelaskan dengan detil hasil ujicoba ini.

Sebanyak 45 orang sukarelawan, usia 18 sampai 55 tahun ini mengikuti uji klinis dari dua institusi yang berbeda, yaitu Kaiser Permanente Washington Health Research Institute di Seattle dan Emory University di Atlanta.

Sukarelawan pertama telah divaksin pada 16 Maret, hanya dua bulan setelah urutan genetik pada virus SARS-CoV-2 dipublikasikan. Semua sukarelawan diberi vaksin diantara 1 dari 3 tingkatan dosis, yang diberikan dalam 2 suntikan dalam 1 bulan terpisah.

Hasil yang menjanjikan