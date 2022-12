Belasan Juta Warga Twitter Isi Jajak Pendapat, 57 Persen Penguna Setuju Elon Musk Mundur dari Jabatan CEO

PIKIRAN RAKYAT – Elon Musk kembali membuat jajak pendapat melalui akun Twitter miliknya @elonmusk, pada Senin, 19 Desember 2022, kemarin.

Diketahui, jajak pendapat tersebut diunggahnya guna menanyakan kepada pengguna Twitter apakah ia harus mundur sebagai kepala perusahaan media sosial berwarna biru tersebut atau tidak.

“Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll (Haruskah saya mundur sebagai kepala Twitter? Saya akan mematuhi hasil jajak pendapat ini),” katanya, dikutip pada Selasa, 20 Desember 2022.

Diketahui, sebanyak 17.502.391 pengguna Twitter pun turut mengisi jajak pendapat tersebut. Hingga hari ini pada pukul 08.30 WIB, terlihat bahwa sebanyak 57 persen pengguna Twitter yang mengikuti jajak pendapat tersebut memilih pilihan “yes” atau setuju jika Elon Musk mundur dari dari jabatannya.

Sementara, 43 persen lainnya memilih pilihan “no” atau tidak setuju jika Elon Musk mundur sebagai kepala Twitter. Namun, Elon Musk belum menanggapi soal hasil jajak pendapat yang dibuatnya tersebut.

Sebagai informasi, Elon Musk telah menjadi pemilik Twitter dari beberapa waktu yang lalu. Semenjak itu, Elon Musk pun membuat sejumlah gebrakan dan pembaruan untuk media sosial berlogo burung berwarna putih itu.

Elon Musk diketahui telah memberhentikan sejumlah petinggi Twitter, ia juga merumahkan setengah dari pegawai media sosial tersebut.

Belum lama ini, Elon Musk juga sempat menyampaikan rencana Twitter soal pembebasan ruang nama di platform tersebut.