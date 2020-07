Pakai Tagar #AmazinChina, Tiongkok Klaim Batik Berasal dari Negaranya, Gini Respon Netizen Indonesia

PIKIRAN RAKYAT- Klaim China atas Laut China Selatan (LCS) membuat banyak negara marah.

Negeri Tirai Bambu mengklaim hampir 80 persen LCS.

Dan tentu saja klaim mereka tumpang tindih dengan banyak negara termasuk kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Kini belum usai sengketa di lautan, China kembali membuat geram.

Pasalnya, Tiongkok secara terang-terangan berani mengklaim batik.

Hal ini seperti dikutip Zonajakarta.com dari unggahan akun Twitter media Tiongkok China Xinhua News yang memposting sebuah video pada 12 Juli 2020.

"Batik is a traditional craft common among ethnic groups in China. Using melting wax and a spatula-like tool, people dye the cloth and heat it to get rid of the wax. Check out how the ancient craft evolves in modern times. #AmazingChina