Hubungan AS-Tiongkok Memanas, Warga Amerika Diperingatkan Waspada Penahanan Sewenang-wenang

PIKIRAN RAKYAT – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Sabtu, 11 Juli 2020, memperingatkan warga AS agar "semakin waspada" di Tiongkok.

Lantaran ada peningkatan risiko soal penegakan hukum sewenang-wenang, termasuk penahanan dan larangan keluar dari negara tersebut.

Peringatan keamanan tersebut muncul saat hubungan bilateral antara AS dan Tiongkok semakin panas terkait berbagai isu.

Mulai dari pandemi COVID-19, perdagangan, undang-undang keamanan Hong Kong, hingga tuduhan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur di kawasan Xinjiang.



"Warga AS bisa saja ditahan tanpa mendapat layanan konsuler AS atau informasi mengenai dugaan kejahatan mereka," kata Departemen Luar Negeri melalui peringatan keamanan, yang dikeluarkan bagi warga negaranya di Tiongkok.



Dalam peringatan yang Pikiran-rakyat.com kutip dari Reuters, disebutkan pula bahwa warga AS mungkin menghadapi "interogasi yang berlarut-larut dan penahanan yang lama" terkait keamanan negara.

"Personel keamanan mungkin menahan dan/atau mendeportasi warga AS karena mengirim pesan elektronik pribadi yang kritis mengenai pemerintah Tiongkok," lanjut Deplu, tanpa menyebutkan contoh spesifik. Departemen juga tidak menyebutkan apa yang menjadi pemicu hingga peringatan tersebut dikeluarkan.



Sebagai sorotan pada konflik panas di antara keduanya, Washington dan Beijing baru saja saling mengeluarkan kebijakan larangan visa bagi para pejabat.



Kementerian Luar Negeri Tiongkok belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar di luar jam kerja pada Sabtu.



Beijing pada Rabu, 8 Juli 2020, menyebut peringatan serupa, yang dikeluarkan oleh Australia soal risiko penahanan sewenang-wenang di Tiongkok, "benar-benar konyol dan disinformasi."***