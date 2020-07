Beijing Ganggu Kedaulatannya, Taiwan Beli Rudal Patriot dari AS

PIKIRAN RAKYAT - Taiwan yang negaranya bersebelahan dengan China hanya dipisahkan oleh sebuah selat.

Namun Beijing selalu menganggap Taiwan sebagai wilayahnya dalam program One China.

Akan tetapi Taiwan selalu menegaskan jika mereka adalah negara merdeka, punya konstitusi dan pemerintahan sendiri.

Hal inilah yang membuat Beijing tak suka melihat Taiwan jika ingin punya negara sendiri.

Mengutip antaranews, Sabtu (11/7) ditengah kisruh itu ada Amerika Serikat (AS) yang ikut nimbrung di pihak Taiwan.

Walau tak punya hubungan diplomatik resmi, Taipei dan Washington terikat hukum dimana Paman Sam wajib menyediakan sarana pertahanan bagi Taiwan.

Baru-baru ini Taiwan request ke AS agar disuplai rudal pencegat MIM-104 "Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target" (PATRIOT).

Taiwan meminta rudal pertahanan itu 'untuk mendukung kehidupan operasional selama 30 tahun' ujar Departemen Luar Negeri AS.