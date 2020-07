Autopsi Jenazah Pasien Covid-19, Dokter Terkejut Lihat Penggumpalan Darah di Setiap Organ

PIKIRAN RAKYAT - Virus corona Covid-19 yang merebak di dunia saat ini diketahui banyak menyerang organ pernapasan manusia.

Namun, ternyata studi terbaru menemukan adanya kondisi serupa pada organ selain paru-paru.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari New York Post, hasil mengejutkan itu ditemukan oleh seorang patologis terbaik di Kota New York, Amerika Serikat (AS).

Dr. Amy Rapkiewicz mengatakan para dokter yang mengautopsi jasad pasien Covid-19 menemukan banyak gumpalan darah di dalamnya.

Sebelumnya, ia menyebut penggumpalan terjadi di pembuluh darah utama.

Namun, hasil autopsi menunjukkan situasi yang lebih parah dari dugaan tersebut.

"Penggumpalan tak hanya terjadi di pembuluh darah besar, tetapi juga yang lebih kecil," kata Kepala Departemen Patologi di New York University (NYU Langone Medical Center itu.