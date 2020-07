AS Suplai Peralatan Militer ke Indonesia untuk Jaga Stabilitas Kawasan

PIKIRAN RAKYAT - Klaim China di Laut China Selatan (LCS) membuat banyak negara marah.

Negeri Tirai Bambu mengklaim hampir 80 persen LCS.

Dan tentu saja klaim mereka tumpang tindih dengan banyak negara termasuk kawasan Asia Tenggara.

Indonesia walau wilayahnya tidak diklaim oleh China namun tetap waspada.

Bak gayung bersambut, Amerika Serikat (AS) yang bakal mendukung segala keputusan ASEAN termasuk Indonesia atas masalah LCS dengan China mensuplai negeri ini dengan tambahan kekuatan Alutsista.

Melansir dsca.mil, Rabu (8/7) Departemen Luar Negeri AS menyetujui penjualan delapan unit helikopter hybrid canggih Tilt Rotor V-22 Osprey untuk Indonesia.

Penjualan V-22 Osprey kepada Indonesia ini sendiri bagian dari program Foreign Military Sale (FMS) AS kepada pemerintah Indonesia.

Rincinya AS bakal menjual 8 unit V-22 Osprey Block C dan peralatan pendukungnya seharga 2 miliar dolar AS ke Indonesia.