Twitter Aktifkan Akun Donald Trump, Elon Musk: Rakyat Berbicara, Trump Dipulihkan

PIKIRAN RAKYAT – Pemilik baru Twitter, Elon Musk menyatakan bahwa pihaknya akan kembali mengaktifkan akun mantan Presiden AS, Donald Trump.

Keterangan tersebut disampaikannya melalui akun Twitter miliknya @elonmusk, setelah ia meminta pendapat pada warganet di media sosial berwarna biru itu.

Adapun, dari hasil pemungutan suara tersebut diketahui bahwa sebanyak 52 persen masyarakat yang turut melakukan voting menyatakan setuju jika akun Twitter milik Donald Trump dipulihkan kembali.

"The people have spoken. Trump will be reinstated. Vox Populi, Vox Dei (Rakyat berbicara, Trump akan dipulihkan)," kata Elon Musk dalam keterangannya, Minggu, 20 November 2022.

Namun, belum diketahui pasti apakah Donald Trump benar-benar akan kembali ke Twitter atau tidak.

Pasalnya, mantan Presiden AS itu sempat mengatakan bahwa dirinya tidak akan kembali ke Twitter meskipun akun miliknya dipulihkan.

"I don't see any reason for it (Saya tidak melihat adanya alasan untuk melakukan hal tersebut)," ujarnya.

Adapun, hingga saat ini, Donald Trump menggunakan media sosial buatannya sendiri yaitu Truth Social yang dikembangkan oleh perusahaan rintisan Trump Media & Technology Group (TMTG).