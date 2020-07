Asal-usul Covid-19 akan Diungkap, WHO Bentuk Tim untuk Rencanakan Kunjungan ke Tiongkok Pekan Depan

PIKIRAN RAKYAT - Virus corona baru (Covid-19) masih memiliki penambahan kasus positif setiap harinya.

Bahkan di Amerika Serikat (AS), orang yang terinfeksi virus mematikan itu masih memiliki lonjakan tinggi dibandingkan negara lainnya.

Per Jumat, 3 Juli 2020 di negara itu memiliki penambahan sebanyak 54.904 orang dalam waktu 24 jam.

Meskipun di beberapa daerah lain kasus Covid-19 menurun, namun para ahli masih melakukan penyelidikan terkait asal-usul virus yang menyerang sistem pernapasan itu.

Seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang telah berencana mengunjungi Tiongkok pekan depan untuk melakukan investigasi.

Hal itu disebabkan karena di Wuhan, Tiongkok merupakan negara pertama yang memiliki kasus virus corona sebelum menyebar ke wilayah lainnya.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman India Times, masyarakat dunia memiliki kekhawatiran bahwa Tiongkok menyembunyikan informasi terkait virus corona.