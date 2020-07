Tiongkok Gelar Latihan Militer, AS Susul Kirim Kapal Perang Bertenaga Nuklir ke Laut China Selatan

PIKIRAN RAKYAT - Angkatan Laut Amerika Serikat mengirimkan dua kapal induk dan beberapa kapal perang ke Laut China Selatan.

Aksi Amerika ini dilakukan di tengah ketegangan dan kecaman terhadap Tiongkok yang dituding melakukan klaim wilayah dengan melakukan latihan militer di bagian wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan, yakni di sekitar Kepulauan Paracel.

Latihan di sekitar Kepulauan yang sedang disengketakan tersebut dilakukan Tiongkok dari 1 hingga 5 Juli 2020.

Pengiriman dua kapal induk dan beberapa kapal perang AS ke Laut China Selatan ini disebut-sebut sebagai aksi latihan militer AS.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Wall Street Journal dan CNN, militer AS sebut, operasi dua kapal induk perang ke Laut Filipina dan Laut China Selatan itu memberikan peluang latihan tingkat lanjut bagi pasukan AS.

Dan dikatakan akan memberikan peluang fleksibilitas operasional yang signifikan bagi pasukan militer jika harus ikut dalam menghadapai situasi regional tertentu.

"Dua kapal induk perang bertenaga nuklir, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan Carrier Strike Groups, melakukan operasi di Laut Filipina dan Laut China Selatan," kata Letnan Joe Jeiley, juru bicara Armada Ketujuh.