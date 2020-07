Kasus Pembunuhan Jamal Khashoggi, Jasad Diduga Dipanggang Usai Pengakuan Teknisi Konsulat Arab Saudi

PIKIRAN RAKYAT - Persidangan pembunuhan jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi masih terus berjalan.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Al Jazeera, sidang yang digelar Pengadilan Turki menghadirkan para saksi dan terdakwa.

Salah satu di antaranya ialah staf Konsulat Arab Saudi, lokasi dugaan pembunuhan Khashoggi.

Baca Juga: AC Milan Siapkan Ibrahimovic, Siap-siap Lazio Keteteran di Laga Malam Nanti

Kepada majelis hakim, pegawai yang bertugas sebagai teknisi itu sempat diberi perintah yang aneh.

Ia diminta menyalakan oven kurang dari satu jam setelah kedatangan Khashoggi ke sana.

Khashoggi sendiri menghilang setelah memasuki kantor Konsulat Arab Saudi di Istanbul pada 2018.

Baca Juga: Serial The Lord of the Rings dan 6 Film Lainnya Berhasil Peroleh Izin Syuting di Selandia Baru

Jurnalis itu kemudian dinyatakan tewas dalam pembunuhan yang diduga melibatkan putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).