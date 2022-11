Media China Beritakan G20 di Bali, Sikap Ramah Orang Indonesia Jadi Sorotan

PIKIRAN RAKYAT - Presiden China Xi Jinping sudah tiba di Bali sejak Senin, 14 November 2022 siang hari untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Indonesia.

Media China terkesan melihat sikap masyarakat Indonesia sangat ramah ketika menyambut para tamu negara, terutama Presiden Xi.

Kesan itu diungkapkan oleh salah satu media berpengaruh di China dalam versi bahasa Inggris People's Daily menyoroti sikap masyarakat Indonesia yang dinilai ramah.

People's Daily menuliskan salah satu beritanya seputar KTT G20 dengan judul 'People in Bali give warm welcome to President Xi' (Masyarakat di Bali memberikan sambutan hangat kepada Presiden Xi).

Baca Juga: Jokowi Beri Sambutan Pembukaan KTT G20 Indonesia

Tiga foto masyarakat Bali yang berjajar di pinggir jalan menyambut kedatangan Presiden Xi telah ditayangkan oleh People's Daily.

Pada foto pertama terlihat masyarakat Bali berbaur dengan warga Nusa Tenggara Barat yang berdiri di pinggir jalan sembari mengibarkan bendera Indonesia dan China berukuran kecil.

Foto kedua memperlihatkan seorang anak laki-laki berpakaian adat Bali sedang berdiri di samping ibu-ibu yang mengenakan kerudung.

Kemudian pada foto ketiga terlihat ibu-ibu berpakaian tradisional Maluku berdiri di pinggir jalan sembari membawa bendera Indonesia dan China.