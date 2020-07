Pakar Kerajaan Sebut Pangeran William Berusaha Mati-matian Perbaiki Hubungan dengan Pangeran Harry

PIKIRAN RAKYAT - Pangeran William dikabarkan menghabiskan waktunya selama pandemi untuk memperbaiki hubungannya dengan sang adik, Pangeran Harry.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Express, William terlihat 'benar-benar terluka' atas keputusan Harry dan Meghan Markle melangkah keluar dari anggota senior Kerajaan Inggris.

Pasalnya, kakak-adik yang sebelumnya sudah mengalami keretakan hubungan, malah semakin jauh bahkan berbeda benua, terpisah oleh Atlantik.

Baca Juga: Petugas Pemakaman Pasien Covid-19 Dapat SIM Gratis di Hari Jadi Bhayangkara ke-74

Sang kakak ternyata berusaha memperbaiki hubungannya lewat sejumlah panggilan Zoom dalam beberapa minggu terakhir.

Hal ini diungkap oleh pakar kerajaan sekaligus pendiri The True Royalty TV, Nick Bullen.

"Saya diberitahu orang yang benar-benar mengenal mereka mengatakan hubungan keduanya kembali membaik," tuturnya.

Baca Juga: Satresnarkoba Polres Makassar Ringkus Pasutri Pengedar Sabu, Sita 50 Gram Sabu Senilai Rp 70 Juta

"Mereka berbincang secara daring (online) mereka bertatap muka via Zoom. Anda bicara tentang new normal, bagi mereka itu juga new normal," sambung Nick.