Kehidupan Sang Jenius Leonardo da Vinci, Masa Kecil hingga Jadi Tokoh Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Leonardo da Vinci merupakan seorang pelukis, insinyur, arsitek, penemu, dan mahasiswa bidang ilmiah.

Pria jenius ini lahir pada tahun 1452 di Anchiano, Italia. Tempat tersebut dekat dengan kota Vinci yang menjadi nama keluarganya dan menjadi nama yang sering dikaitkan dengannya.

Leonardo da Vinci merupakan anak dari seorang ayah pengacara sekaligus notaris dan ibu yang berprofesi menjadi petani. Ia tidak memiliki saudara kandung, akan tetapi memiliki 17 saudara tiri.

Ibunya yaitu Caterina tidak menikah dengan ayahnya Leonardo da Vinci, tetapi ibunya menikah dengan pria lain saat Leonardo da Vinci masih kecil.

Leonardo da Vinci tidak menerima pendidikan formal selain membaca, menulis, dan matematika dasar. Meski begitu, ayahnya sangat menghargai bakat artistik anaknya itu. Leonardo da Vinci mendapat pelatihan dari seorang pematung dan pelukis terkenal yaitu Andrea del Verrocchio dari Florence.

Selama satu dekade lamanya, ia berlatih serta menyempurnakan teknik melukis, memahat, dan seni mekaniknya.

Saat berusia 20 tahun, ia mendapatkan penawaran keanggotaan dari perkumpulan pelukis Florence. Namun, ia tetap memilih untuk bersama dengan Verrocchio sampai dia menjadi master pada tahun 1478.

Sekitar tahun 1482, ia mulai melukis sebuah karya pertamanya yang ditugaskan oleh The Adoration of The Magi untuk San Donato di Florence, sebuah biara Scopeto.