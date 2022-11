Raja Charles III Murka ke Donald Trump Gegara Komentari Foto Topless Kate Middleton

PIKIRAN RAKYAT - Raja Charles III dilaporkan murka terhadap Donald Trump karena mengomentari foto sang menantu, Kate Middleton.

Dia menyebut Donald Trump "terlepas dari kenyataan" dan bertanya kepada teman-teman Amerika apakah dia akan dimakzulkan.

Menurut buku biografi The King: The Life of Charles III yang ditulis oleh Christopher Anderson, Raja Charles III, Pangeran William, dan Pangeran Harry bahkan menyemburkan kata-kata kotor setelah melihat cuitan Donald Trump.

Hal itu dipicu oleh ucapan Donald Trump yang mengatakan bahwa tersebarnya foto-foto topless atau telanjang dada dari Kate Middleton yang diambil tanpa persetujuan dan diterbitkan di majalan Prancis 'Closer' merupakan kesalahan istri Pangeran William tersebut.

"Donald Trump juga membuat Raja Charles III kesal karena mengejeknya sebagai 'Pangeran Paus', dieja seperti mamalia laut 'Whales', bukan 'Pangeran Wales'," kata Christopher Andersen dalam bukunya.

Kate Middleton difoto secara diam-diam saat berjemur dalam keadaan topless di halaman pribadi chateau Prancis pada tahun 2012.