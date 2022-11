Sisi Lain Albert Camus, Filsuf Abusrdis yang Menggemari Sepak Bola

PIKIRAN RAKYAT - Albert Camus dikenal sebagai seorang sastrawan dan filsuf berpengaruh yang mendapatkan penghargaan The Nobel Prize dalam bidang literatur pada tahun 1957.

Dia mendapatkannya karena tulisan-tulisan yang telah dibuat bukan hanya sekedar karya fiksi biasa namun juga menyimpan sebuah pemikiran dan pesan yang luar biasa.

Meskipun Albert Camus dikenal sebagai seorang filsuf, tetapi karyanya telah membuat dia menjadi seorang sastrawan hebat semasa hidupnya.

Beberapa karya Albert Camus paling terkenal adalah The Stranger (1942), The Plague (1947) dan The Fall (1948).

Novelnya The Stranger telah dijadikan sebagai platform untuk mengeksplorasi absurditas, sebuah konsep yang menjadi pusat tulisan-tulisannya dan inti dari pertanyaannya tentang makna hidup.

Tetapi, selain menggemari dunia sastra dan dikenal sebagai seorang filsuf, ternyata Albert kamus juga menyukai olahraga paling terkenal modern ini yakni sepak bola.

