Ada Kasus Covid-19 Baru, Toko Swalayan di Australia Sigap Batasi Pembelian Tisu Toilet

PIKIRAN RAKYAT - Pada awal virus corona menyebar di beberapa negara, sebagian negara menutuskan untuk memberlakukan lockdown.

Salah satunya seperti Australia, hingga membuat banyak warganya menimbun barang-barang yang diperlukan saat pandemi dengan jumlah yang banyak.

Seperti hand sanitizer, masker, bahkan tisu toilet, mengakibatkan stok di toko-toko habis.

Menurut informasi, kasus positif Covid-19 di negara bagian Victoria, Australia saat ini telah naik dua digit.

Akibat hal ini, pada Jumat 26 Juni 2020, sejumlah jaringan toko swalayan di Australia memberlakukan batasan pembelian tisu toilet dan beberapa barang lainnya.

Hal itu disebabkan warga yang panik dan kembali membeli barang-barang dengan jumlah berlebihan di tengah kekhawatiran bahwa pemerintah akan menetapkan kembali aturan karantina.

Dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Woolworths Group Ltd. dan Coles Group Ltd., dua perusahaan yang menguasai dua pertiga supermarket di Australia akan membatasi pembelian tisu toilet dan kertas tisu menjadi hanya satu sampai dua karton per orang.