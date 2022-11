Alasan Elon Musk Centang Biru Twitter Harus Bayar Rp125.000 per Bulan: Sistem Omong Kosong!

PIKIRAN RAKYAT - Pemilik baru Twitter, Elon Musk memberikan gebrakan baru untuk perusahaan berlogo burung biru tersebut.

Elon Musk mengatakan bahwa pemilik akun bercentang biru atau terverifikasi diwajibkan membayar 8 dolar AS atau sekitar Rp125.000 per bulannya.

Alasan Elon Musk menetapkan kebijakan tersebut merupakan usaha untuk meningkatkan langganan dan jaringan media sosial yang kurang bergantung pada iklan.

"Sistem lords and peasants Twitter, yakni yang tidak memiliki atau yang memiliki centang biru adalah omong kosong. Kekuatan rakyat! Centang biru seharga 8 dolar AS per bulan," katanya di akun Twitter-nya.

Elon Musk menambahkan bahwa harga tersebut bisa naik atau turun tergantung negaranya masing-masing.

Nantinya, Elon Musk berencana akun centang biru yang berbayar akan mendapatkan prioritas dalam balasan, sebutan, pencarian, dan akan dapat memposting video dan audio yang lebih panjang.

Akan tetapi, Elon Musk tidak memberikan informasi terkait kapan waktu perubahan terkait kebijakan baru Twitter itu akan dimulai.

Perubahan itu akan memengaruhi sekitar 400.000 akun centang biru di Twitter.